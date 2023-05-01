قنبلة سوق الانتقالات الصيفية .. مبابي مفاجأة سانتياجو برنابيو الجديد!

مبابي يعود نادمًا ويطرق أبواب سانتياجو برنابيو!

سوق انتقالات صيفي ماضي بدأ بقنبلة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، لكنه تحول لمجرد "صاروخ رمضان"، والآن عادت الأمور للإشتعال من جديد قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن مبابي تواصل مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، من أجل إبلاغه من جديد برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الفرنسي الدولي تعهد لبيريز بالضغط على ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان للموافقة على بيعه إلى ريال مدريد هذا الصيف.

أحد مفاتيح تغيير الأحداث هو أن مبابي هذه المرة هو من طرق أبواب ملعب سانتياجو برنابيو وعلاوة على ذلك، أظهر النجم الفرنسي نفسه على استعداد ليكون الشخص الذي يضغط على الخليفي.

وبحسب التقرير لا يزال ريال مدريد يرغب في ضم مبابي، بالرغم من ما حدث في الصيف الماضي، حيث أن بيريز يأمل أن يكون افتتاح ملعب سانتياجو برنابيو بشكله الجديد في الموسم المقبل، بحضور صفقة كبرى.

يذكر أن مبابي مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024، مع إمكانية إضافة موسم ثالث حال اتفاق الطرفين.