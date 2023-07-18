قنبلة الميركاتو .. برشلونة يقتحم سباق التعاقد مع هاري كين

هل ينتقل هاري كين إلى برشلونة؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن النجم الإنجليزي هاري كين، قد يصبح بطل سوق الانتقالات لبرشلونة الصيف المقبل.

وينتهي عقد نجم توتنهام في عام 2024، وسط أنباء عن رحيله من الدوري الإنجليزي هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "ذا أثلتيك" سيكون فريق برشلونة مهتمًا بالتوقيع مع هاري كين، إذا استوفى عامه المتبقي من عقده وانضم لهم مجانًا بعد ذلك.

وتابعت الصحيفة، أن النجم الإنجليزي يرفض تجديد عقده مع توتنهام ويرغب في الرحيل، ولذلك فإن توتنهام يمكنهم بيعه هذا الصيف حتى لا يرحل مجانًا الموسم القادم.

وارتبط كين، ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى فريق بايرن ميونخ هذا الصيف، واتفق الطرفان وعقدوا جلسات كثيرة، ثم ظهر باريس سان جيرمان في الصورة والآن دخل برشلونة في المفاوضات، والقرار النهائي سيكون للنجم الإنجليزي.