قنابل الدخان تلغي المباراة .. أياكس يقرر تعويض جماهيره!

مواجهة جرونينجن وأياكس تُلغى للشغب الجماهيري.

قرر حكم مواجهة جرونينجن وأياكس التي كان من المفترض أن تقام ضمن لقاءات الجولة الـ 32 من الدوري الهولندي أن يلغي اللقاء.

جاء هذا في أعقاب أعمال شغب جماهيري واسعة بدأت من قبل المباراة ووصلت إلى ذروتها بالدقيقة التاسعة، حيث أوقف الحكم المواجهة في ذلك الوقت.

الجماهير لم تتوقف عن أعمال الشغب منذ اللحظات الأولى للقاء، وقامت بإلقاء عدة أدوات تشجيع، وفي نهاية المطاف ألقت قنابل دخانية على أرض الملعب.

على جانب آخر قرر نادي أياكس بحسب ما ذكرت صحيفة "ألجيمين داجبلاد" تعويض الجماهير الخاصة به التي سافرت ودفعت ثمن تذكرة المباراة ماديًا بعد قرار الإلغاء.

جدير بالذكر أن أياكس يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الهولندي لا يملك أي أمل في تحقيق اللقب في ظل ابتعاده عن القمة بـ14 نقطة.