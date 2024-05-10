"قم بإشراك خوسيلو!".. الجندي المجهول في ريمونتادا ريال مدريد أمام بايرن

مدرب مساعد يعرف كيف يساعد المدير الفني جيدًا..

كان دافيدي أنشيلوتي بجانب والده في كل لحظات مباراة بايرن ميونخ العصيبة، وعقب المباراة قال بكلمات واضحة: "هذا هو نادي ريال مدريد لكرة القدم!".

هذا الحماس نابع من أنه عاش المباراة بكل تفاصيلها، بدءًا من التغييرات والتدخلات، مرورًا بأهم لحظة فيها، إشراك خوسيلو في نهاية المباراة.

بعد هدف ألفونسو ديفيز ضد ريال مدريد والذي عقد الأمور على ملعب سانتياجو برنابيو، بدأ أنشيلوتي يدرك أن المباراة لا تسير على ما يرام فكثف تغييراته وكانت كلها تحمل الطابع الهجومي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كانت لدى أنشيلوتي "الصغير" جملة واحدة التقطتها الكاميرات، وهي: "هيا.. خوسيلو!" المدرب المساعد لأبيه كان يدرك احتياج فريقه لرأس حربة كلاسيكي لخلخلة دفاعات بايرن التي كانت تسابق الوقت لقيادة البافاري للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد آتي التغيير ثماره في 7 دقائق فقط، اشترك خوسيلو في الدقيقة 81، سجل هدفًا في الدقيقة 88 وآخر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وأثبت أن دافيدي أنشيلوتي خير مساعد لأبيه.. وخير مدرب للمستقبل.