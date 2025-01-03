داروين لا يعيش أيامًا سعيدة مع سلوت

أثار النجم الأوروجواياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول، حالة من الجدل بتصرف يزيد من مصداقية الأنباء التي ربطت اسمه بالرحيل عن الريدز خلال يناير الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في الأيام الماضية عن رغبة ميلان، في التعاقد مع نونيز بقيمة 41.5 مليون جنيه إسترليني، على أن ينضم له بداية من يناير الجاري، على سبيل الإعارة مع بند شراء إلزامي في الصيف.

ونشر أحد الحسابات الداعمة لنادي ميلان الإيطالي على منصة "إنستجرام" تصميم لنونيز وهو يرتدي قميص الروسونيري في "ستوري"، ليقوم المهاجم صاحب الـ25 عامًا بوضع إشارة إعجاب على الصورة، مما أثار التكهنات حول ترحيبه بالرحيل عن الريدز.

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ولا يقضي نونيز أوقاتًا سعيدة مع ليفربول حاليًا حيث لا يشارك بشكل أساسي، ويعتمد المدرب الهولندي أرني سلوت، على الثنائي دييجو جوتا، ولويس دياز، في مركز المهاجم الصريح بدلًا من الأوروجواياني.

يذكر أن داروين نونيز الذي انضم إلى ليفربول قبل 3 أعوام من بنفيكا البرتغالي في صفقة ضخمة، يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2028، وكانت الآمال معلقة عليه بشكل كبير لتعويض رحيل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وسجل نونيز هذا الموسم 4 أهداف فقط وصنع مثلها خلال 23 مباراة خاضها مع الريدز، بكافة المسابقات.