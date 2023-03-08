"قميص كبير ومختلف" .. مقترح أهلاوي لتكريم الجماهير الداعمة

اقتراح لطريقة جديدة من أجل مكافأة الأهلي لجماهيره

قدم الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر، مقترحًا إلى إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، من أجل تكريم الجماهير الأهلاوية التي تدعم الفريق في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويتصدر الأهلي الآن ترتيب دوري يلو، حيث اقترب من حسم بطاقة الصعود إلى دوري المحترفين مرة أخرى، بعد الهبوط الموسم الماضي.

ونشر ضيف الله عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، قدم من خلالها المقترح لإدارة الأهلي والأعضاء الذهبيين والمحبين.

وجاء نص ما كتبه ضيف الله كالآتي: "طلب أو ممكن يكون مقترح لإدارة النادي وللأعضاء الذهبيين والمحبين، تيشيرت كبير جدًا وتيشيرتات مقاس عادي يحمل الرقم 1 لجماهير الأهلي، يقدم هدية لهم مجانًا، والكبير يتم حمله في كل مباراة للفريق في جدة".

وأضاف: "نعم سبق تطبيقها لكن يتم إعادته بشكل مختلف، لون معين ورقم واحد مكتوب على الصدر (مشجع) أو (الأهلي)، وفق أي آلية يتم تسليمه لهم، أو لمنع تكرار الأشخاص، ضع مبلغ رمزي للقميص".