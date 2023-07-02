قميص باريس سان جيرمان الجديد يعطي إشارة واضحة بخصوص مستقبل مبابي

باريس سان جيرمان يثير الجدل حول مستقبل مبابي

نشر فريق باريس سان جيرمان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للاعلان عن قميص الفريق الجديد لموسم 2023-2024.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في الموسم المنقضي، ويستعد بقوة للمنافسة على لقب الموسم الجديد.

وظهر النجم كيليان مبابي، في فيديو تقديم القميص الجديد للفريق، رغم أخبار رغبته في الرحيل وتفكير النادي الفرنسي في بيعه هذا الصيف.

وكان مبابي قد أثار جدلًا كبيرًا حول مستقبله بعد إعلانه رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم القادم وعدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم 2025.

وكتب باريس سان جيرمان في منشوره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اكتشف قميصنا الجديد لموسم 2023-2024 الذي تم إطلاقه بمناسبة أول سباق 10 كيلومترات".

وتابع:" سترة بيضاء جريئة تعيد النظر إلى الألوان التقليدية للنادي".