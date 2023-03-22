قميص آرسنال يثير أزمة طريفة بين كيم كارداشيان ونجلها

قميص آرسنال حائر بين كيم كارداشيان ونجلها

زارت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع، نادي آرسنال هي وعائلتها التي بدت مستمعتة خاصة مع الهدية التي منحها لاعب الفريق إيدي نكيتياه لكيم والذي يبدو سيثير غيرة نجلها الصغير.

وكانت كيم قد زارت آرسنال وشاهدت مباراته يوم الخميس الماضي مع سبورتنج لشبونه البرتغالي التي ودع فيها آرسنال بطولة الدوري الأوروبي بركلات الترجيح.

ونشر الحساب الرسمي لآرسنال على تيك توك تحديثًا جديدًا بفيديو عن زيارة آل كارداشيان التي أهداها نجم آرسنال إيدي نكيتياه قميصًا للمدفعجية.

وظهرت نجمة تلفزيون الواقع وهي تقول لنجلها الصغير "سانت" صاحب السبع سنوات: "هل ستحاول سرقته مني؟"

ويبدو أن سانت من مشجعي آرسنال فقد كان متفاعلًا مع الجماهير في المباراة التي حضرها رفقة والدته بقميص للمدفعجية وعليه اسم كاتي مكابي لاعبة فريق سيدات آرسنال.