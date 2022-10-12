"قمصان أوديجارد ممنوعة".. بودو/جليمت يتحكم في أزياء مشجعيه قبل مباراة آرسنال

بيان رسمي للحفاظ على مبادئ النادي

لا ينوي نادي بودو/جليمت النرويجي التنازل عن ثوابته حين يستضيف آرسنال الإنجليزي في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

فريق آرسنال يشتمل بين صفوفه على واحد من أهم النجوم النرويجيين، وهو مارتين أوديجارد الذي يمثل مع زميله في منتخب النرويجي إرلينج هالاند طفرة في كرة القدم بالنسبة للشعب النرويجي.

وعليه فإن قمصان آرسنال تحضر بقوة في كل البيوت النرويجية، وهو الأمر الذي يدرك نادي بودو/جليمت ألا سبيل للسماح به في ملعب اللقاء.

وصل الأمر إلى إصدار بيانًا رسميًا من النادي يحث فيه مشجعيه على عدم ارتداء قمصان آرسنال التي تحمل اسم أوديجارد أثناء المباراة تشجيعًا للاعبين في هذه المباراة القوية للغاية والتاريخية في مشوار النادي.

لا تنازل عن المبادئ

البيان أفاد بأنه "يوجد العديد من مشجعي آرسنال في النرويج والكثيرون يحملون قمصان آرسنال وبودو/جليمت في قلوبهم، لذلك نطمح أن تكون المشاعر المتعلقة بآرسنال في المباراة خارج الديار فقط".

وأضاف: "هذا يعني أننا نطلب منكم أن تنزعوا أوشحتكم وطاقياتم وقمصانكم ومعاطفكم إذا كانت تحتوي على شعار آرسنال أو ألوان قريبة منه".

وأردف البيان: "لا توجد مشكلة إذا اشتملت الأوشحة على ألوان مقسمة مناصفة في القطعة الواحدة لأن هذا وارد في جميع ملاعب العالم".