قمة الهلال والزمالك .. الكشف عن الجائزة المالية لبطل كأس لوسيل

الفريقان سيلتقيان في قطر الشهر القادم

يترقب الجمهور العربي قمة الهلال السعودي والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل، وهي المباراة التي ستقام بمناسبة افتتاح الملعب المونديالي في التاسع من سبتمبر القادم.

كم ستكون الجائزة المالية لبطل كأس سوبر لوسيل؟

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن الجوائز المالية الخاصة بالمباراة، حيث أشارت إلى أن الفائز باللقب سيحصل على 1.5 مليون دولار فيما الخاسر سيكون نصيبه مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم كانا قد وقعا اتفاقية مع اللجنة المنظمة لنهائي كأس سوبر لوسيل تؤكد مشاركة ممثليهما ناديي الهلال والزمالك في الحفل الذي سيُجرى على ملعب لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم 2022.

وتمت مراسم توقيع العقد في مقر الاتحاد القطري لكرة القدم، وقد حضره منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري ونظيره في السعودي "إبراهيم القاسم" ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري، بجانب تواجد فيصل الغشيان أمين مجلس إدارة الهلال وأمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في الزمالك.

Shahid

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والزمالك؟

لعب الهلال والزمالك 5 مباريات معًا كانت الغلبة خلالها لصالح الفريق المصري الذي فاز في 3 مباريات وتعادل مرة ولم يخسر سوى لقاء واحد.

المواجهتان الأولى والثانية كانتا في دور المجموعات من دوري أبطال العرب 2004 وقد حسم الهلال الذهاب لصالحه 2-0 وتعادل الفريقان إيابًا 1-1، وقد تأهلا معًا لنصف النهائي.

المواحهة الثالثة كانت خلال نفس البطولة ولتحديد المركز الثالث بعد خسارة الفريقين نصف النهائي، وقد حسمها الزمالك لصالحه بنتيجة 3-2، فيما الخامسة كانت ودية وانتهت عام 2015 بفوز الفريق المصري 2-1.

المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين حدثت عام 2018 في كأس السوبر المصري السعودي وفاز بها الزمالك 2-1.