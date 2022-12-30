قلوب بيليه تُزين قميص البرازيل .. اقتراح لتكريم أيقونة كرة القدم!

فكرة مذهلة لتكريم إرث بيليه.

اقترح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) على الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تغيير شعاره تكريمًا لأسطورة كرة القدم بيليه.

بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية توفى أمس الخميس عن عمر يناهز 82 عامًا أثناء وجوده في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

رئيس الكونميبول أليخاندرو دومينجيز اقترح على الاتحاد البرازيلي إضافة ثلاثة قلوب فوق شعار المنتخب تكريمًا لبيليه، حيث سيشير التغيير إلى مسقط رأس بيليه منطقة "Três Corações" والتي تعني بالإنجليزية "three hearts"، والألقاب الثلاثة التي فاز بها ملك كرة القدم حيث أنه هو بطل العالم الوحيد لثلاث مرات أعوام (1958 ، 1962 ، 1970).

ومثل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم فيرناندو سارني نائب الرئيس الذي شكر كونميبول على الاقتراح وقال إن الاتحاد البرازيلي سيحلل الاقتراح.

الفكرة تبدو جيدة للوهلة الأولى، لكن ليس من المؤكد ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيسمح للبرازيل بتغيير شعارها، ويسمح "الفيفا" بوضع نجمة لكل لقب لكأس العالم، ومع ذلك قد يكون من الممكن فقط تغيير شعار الاتحاد.