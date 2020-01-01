قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة ستيرلينج

هل تعرض نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج للإصابة قبل مباراة إنجلترا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

بدأ القلق يتسرب إلى بيب جوارديولا والجميع في مانشستر سيتي بعد غياب رحيم ستيرلينج عن مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره البلجيكي في دوري الأمم الأوروبية.

ولم يرغب المدير الفني للأسود الثلاثة جاريث ساوثجيت في المخاطرة بإشراك ستيرلينج خوفًا من تفاقم إصابة اللاعب ويشك في أنه سيشارك ضد أيسلندا أيضًا.

واستبعد الجناح من التشكيل في المباراة الماضية، حيث تغلبت إنجلترا على جمهورية أيرلندا 3-0 في مباراة ودية يوم الخميس الماضي بسبب إصابة طفيفة.

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وتغيب مرة أخرى عن مباراة دوري الأمم الأوروبية أمام منتخب بلجيكا. وحسب تصريحات ساوثجيت فإنه من المحتمل أن يغيب ضد أيسلندا كذلك مما يوضح أن الإصابة ليست سهلة.

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وأكد جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا شعر ببعض الانزعاجات يوم الجمعة وشكك في احتمالية أن يشارك في المباراة ضد أيسلندا يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف: "لقد بدأ التدريبات أمس ولكن لا نريد أن نخاطر به سريعًا، نريد أن نمنحه كامل الوقت من أجل التعافي من الإصابة التي ألمت به لكي لا يحدث شيئًا نخشاه جميعًا"

وتابع: "من المفترض أن يكون على ما يرام بحلول نهاية الأسبوع وفقًا لما وردنا حتى الآن، لكنني أعتقد أن المباريات بالنسبة لنا ستأتي بسرعة كبيرة وهذا الضغط يحتاج إلى التعافي الكامل"

الجدير بالذكر أن مواجهة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره البلجيكي قد شهدت خروج الظهير الأيسر لنادي تشيلسي بن تشيلويل للإصابة وعوضه نجم آرسنال ساكا.

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ويعاني مانشستر سيتي من العديد من الإصابات في بداية الموسم الحالي، وأبرز الأسماء التي تعرضت للإصابة مع وصيف البريميرليج في الموسم الماضي هو سيرخيو أجويرو.