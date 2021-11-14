قلق في برشلونة بعد إصابة دي يونج مع هولندا

دقت أجراس الإنذار في نادي برشلونة الإسباني، قلقًا على حالة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، الذي تعرض لإصابة خلال مباراة "الطواحين" ضد الجبل الأسود يوم السبت في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

دي يونج خرج من مباراة الجبل الأسود في الدقيقة 78، عندما كانت هولندا متقدمة في النتيجة بهدفين دون رد، لكن أصحاب الأرض تمكنوا من معادلة النتيجة في الدقائق الأخيرة، وحرمان "الطواحين" من ضمان بطاقة التأهل إلى المونديال قبل الجولة الأخيرة من التصفيات.

ما هو موقف برشلونة من إصابة دي يونج؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تؤكد أن برشلونة لا يرغب أن يشارك دي يونج في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم ضد النرويج، حتى لا تتفاقم إصابته.

لكن يبدو أن كل شيء يشير إلى أن لاعب الوسط لا يرغب في الابتعاد عن المباراة الحاسمة في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم.

برشلونة وبالنظر إلى العدد الكبير من الإصابات في صفوفه، وتراجع أداء دي يونج نوعًا ما خلال الموسم الحالي، يرغب أن يتم اتباع أقصى درجات الحذر في التعامل معه.

وبطبيعة الحال لن يكون لبرشلونة الكلمة الأخيرة في خوض دي يونج لمباراة النرويج، وسيكون من الصعب على هولندا الاستغناء عن أحد أهم لاعبي الفريق في المباراة الأكثر أهمية في تصفيات المونديال.

ماذا قال فان خال عن دي يونج؟

لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا أكد أنه أخطأ بإخراج فرينكي دي يونج من مباراة الجبل الأسود، رغم الألم الذي شعر به اللاعب.

وقال فان خال بعد المباراة: "كان من الخطأ إبعاده عن المباراة في وقت احتاج الفريق إلى الاستحواذ على الكرة".

ماذا قال دي يونج عن إصابته؟

من جانبه، وصف دي يونج إهمال لاعبي منتخب هولندا في الدقائق الأخيرة من مواجهة الجبل الأسود بأنه أمر "صبياني".

كما وجه دي يونج رسالة مطمئنة قبل المباراة القادمة، وقال: "سنلعب مباراة نهائية ضد النرويج، وسأكون قادرًا على اللعب".

ما هو موقف منتخب هولندا في تصفيات كأس العالم؟

يتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويملك منتخب هولندا 20 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن تركيا والنرويج، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ويحتاج منتخب هولندا إلى التعادل أمام النرويج، مع عدم فوز تركيا على الجبل الأسود في الجولة الأخيرة، حتى يضمن التأهل إلى كأس العالم 2022.

فيما سيكون فوز هولندا على النرويج كافيًا بطبيعة الحال لضمان بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.



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