وداع مثير من نجم إنتر لمورينيو

كشف ماركو ماتيراتزي، قلب دفاع فريق إنتر السابق عن طريقة وداعه للبرتغالي جوزيه مورينيو بعدما رحل عن تدريب الفريق في موسم 2010.

وتم استبدال مورينيو بالمدرب رافاييل بينيتيز، الذي استمر لمدة 6 أشهر فقط مع الإنتر وأقيل سريعًا بعدما تراجع إنتر إلى المركز السادس في الدوري بفارق 13 نقطة عن ميلان المتصدر.

وقال ماتيراتزي، عن مدرب روما في مقابلة مع تلفزيون "Italia Football" :"كان مورينيو مميزًا وكان يعرف أسماء جميع أطفالنا وزوجاتنا".

وتابع: "لم يفعل أي شخص آخر ذلك من أجلي بالنسبة لي لم تكن مفاجأة كبيرة ولكن بالنسبة لزوجتي عندما التقى بها وقال "مرحبا دانييلا" ، كانت كذلك.

ولم يسمح ماتيراتزي صاحب الواقعة الشهيرة مع زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006 للمدرب البرتغالي بالمغادرة دون وداع.

وقال "قلت له" اللعنة عليك "لأنه كان سيتركني مع بينيتيز.

وتولى بينيتيز تدريب إنتر في الموسم التالي بعد رحيله عن ليفربول وعانى كثيرًا لمطابقة المعايير التي وضعها مورينيو، وحل ليوناردو محل بينيتيز وقادهم في النهاية إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي.

ورحل ماتيراتزي، عن فريق إنتر في نهاية موسم 2010 بعد أن شارك في 11 مباراة فقط في جميع المسابقات.