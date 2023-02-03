"قلة احترام" .. مدرب ريدينج غاضب من عدم دعوة يونايتد له على مشروب!

يبدو أن المدرب أراد أكثر من مجرد مشروب!

أعرب بول إينس المدير الفني لفريق ريدينج عن غضبه من طريقة تعامل مانشستر يونايتد معه عقب مباراة فريقه الأخيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال إينس في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "بعد المباراة ذهبت لأرى السير أليكس فيرجسون بعد أن أرسل لي برسالة قال لي فيه أن أصعد".

وأضاف: "ذهبت أنا وزوجتي وتوماس إينس وبقينا لحوالي ساعة معه، لكننا شعرنا بالإحباط لأنه لم يتم دعوتنا على مشروب من أي شخص من مانشستر يونايتد، لم أحب ذلك، كان الأمر قلة احترام".

وأضاف: "لا أهتم حقًا لما حدث لكن مهما كانت النتيجة يجب أن تأتي للمدرب الضيف وتعرض عليه مشروب أو كوب من الشاي".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وتم طرد أندي كارول ليغادر بول إينس وفريقه الكأس.