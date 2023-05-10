من قلب ريال مدريد .. لوكا مودريتش يودع سيرجيو بوسكيتس!

رسالة من لاعب وسط ريال مدريد إلى قائد برشلونة

في بعض اللحظات يجب أن تكون أمينًا وتُحيي حتى خصمك لأن الروح الرياضية هي صلب كرة القدم؛ وهو ما فعله لوكا مودريتش لغريم فريقه سيرجيو بوسكيتس.

وأعلن سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة رحيله عن الفريق بعد مسيرة طويلة في الفريق الكتالوني امتدت لما يقارب 15 سنة.

انهالت رسائل الوداع على بوسكيتس من زملائه في برشلونة السابقين والحاليين لكنه الآن حظي برسالة جديدة من الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

وكتب لوكا على حسابه الرسمي على تويتر بصورة تجمعه ببوسكيتس "واحد من أفضل لاعبي خط الوسط الذين لعبت ضدهم، كان من دواعي سروري اللعب ضدك بوسكيتس".

ما كتبه لوكا نال استحسان عدد من جمهور برشلونة الذين أشادوا بلاعب ريال مدريد ورسالته لقائدهم.