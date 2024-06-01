قلبه لا يزال مع ريال مدريد.. نجم الملكي السابق يتوقع نتيجة نهائي الأبطال

الملكي في قلبه بالرغم من رحيله منذ سنوات...

توقع ريكاردو كاكا، لاعب ريال مدريد والمنتخب البرازيلي الأسبق، فوز الميرينجي، أمام نظيره بوروسيا دورتموند، في المباراة المرتقبة التي تجمع بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب ريال مدريد، أمام نظيره بوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة الأوروبية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقابلة فيديو مع النجم البرازيلي، وفيها توقع فوز ريال مدريد على دورتموند، بهدف دون رد.

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وكان ريال مدريد، قد حجز مقعده في النهائي بعد عودة تاريخية أمام بايرن ميونخ، بهدفين لهدف في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما وصل الفريق الألماني إلى النهائي، بعد تخطي عقبة باريس سان جيرمان، بهدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومثل كاكا صاحب الـ 42 عامًا، فريق ريال مدريد، منذ عام 2009 وحتى 2013، وحقق العديد من النجاحات، ولكنه لم ينجح في معانقة ذات الإذنين مع الميرنجي.