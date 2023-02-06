قفز من الطابق الثاني لإنقاذ نفسه من الزلزال .. لاعب تركي يتعرض لإصابات فظيعة

باريش باشداش لاعب مالاتياسبور يتعرض لتجربة قاسية للغاية!

تعرض اللاعب التركي باريش باشداش لاعب ملاطية سبور لتجربة قاسية للغاية بالتزامن مع الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده في الساعات الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكر وكيله سردار توبشو في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن اللاعب اضطر إلى القفز من الطابق الثاني لإنقاذ نفسه.

وأوضح أن باشداش تعرض لإصابات قوية في القدم بعد القفزة الكبيرة التي قام بها، مؤكدًا إنه يتلقى العلاج في الوقت الحالي في المستشفى.

وقال توبشو: "الجميع كان يشعر بالذعر ويخاف على حياته، يا له من موقف مريع، هناك أعداد كبيرة للغاية توفوا بالفعل".

جدير بالذكر أن زميل باشداش في الفريق الحارس أيوب ترك أصلان كان قد توفي على إثر الزلزال بحسب ما ذكر ناديه سابقة اليوم.