قفزة هائلة في تقنية الفيديو .. تعديل جديد يظهر في كأس العالم للأندية

تجربة جديدة لتقنية الفيديو خلال بطولة كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل في المغرب، سوف تشهد قرارات جديدة خاصة بالتحكيم.

هذا القرار الجديد هو جزء من محاكمة أذن بها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتهدف إلى توفير المزيد من الوضوح بشأن قرارات المسؤولين.

وأوضحت صحيفة "الديلي ميل" أن الحكام ستعلن خلال البطولة للجماهير عن أسباب قرارات حكم الفيديو المساعد "فار" في الملاعب وعلى شاشة التلفزيون.

وسيشارك الحكم أنتوني تيلور مسؤول الدوري الإنجليزي الممتاز والذي أدار مباراتين خلال بطولة كأس العالم في قطر، في هذه الفترة التجريبية.

ويطالب المشجعون بمزيد من الوضوح بشأن القرارات التي تحكمها تقنية حكم الفيديو المساعد بالنظر إلى الجدل الأخير الذي شوه التكنولوجيا.

فقد شهد بداية شهر يناير الجاري حرمان فريق ولفرهامبتون من تسجيل هدف الفوز في المباراة ضد ليفربول بسبب تقنية حكم الفيديو المساعد التي أكدت عدم وجود أدلة كافية لإلغاء القرار على أرض الملعب.

وفي نهاية الأسبوع الماضي وخلال مباراة ديربي مانشستر كانت هناك فوضى بعدما تم احتساب هدف برونو فرنانديش، على الرغم من أن ماركوس راشفورد كان في موقف تسلل.