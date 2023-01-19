قطع طريق الهلال! .. تركي آل الشيخ يلمح لمفاوضات ميسي والنصر

هل ينجز أحدهما المهمة خلال وجود الفريق الباريسي في الرياض؟

Shahid

لم يبق حجر في مكانه في الوسط الرياضي السعودي منذ أن وطأت أقدام نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، ما بين تحركات هلالية وتحركات نصراوية، في محاولة لاستقدام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الفريق الباريسي يستعد لخوض مواجهة كأس موسم الرياض أمام نجوم الهلال والنصر، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرياض.

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وتتحدث التقارير عن محاولات للجمع بين ليو والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، ضمن رؤية 2030 كما أعلنها وزير المالية السعودي صراحةً محمد الجدعان.

ولم يفوت تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي ومنظم المباراة، الفرصة كي يلمح حول هذه المفاوضات، إذ نشر الصورة الجماعية التي التقطها رفقة نجوم سان جيرمان ورئيسهم ناصر الخليفي، في وجود فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، ومسلي آل معمر؛ رئيس النصر، ملمحًا لمفاوضات نصراوية.

الصورة شهدت وجود رئيس العالمي بجوار ميسي وناصر الخليفي، ليعلق وزير الترفيه: "مسلي مو مريحني...باقي ربع ساعة ونبدأ الهدنة"، ليرد عليه رئيس النصر: "ما عمري زعلت أحد .. والهدنة مع معاليكم ربع ساعة تعتبر طويلة!".

التلميحات في التغريدة تشير إلى محاولات نصراوية لقطع الطريق على الهلال، النادي الذي تردد اسمه بقوة أنه يرغب في ضم ليو في الميركاتو الصيفي المقبل بالفعل.

يذكر أن ميسي دخل الفترة الحرة في عقده مع النادي الفرنسي خلال يناير الجاري، وتقارير أجنبية تتحدث عن عزمه تمديد عقده بالفعل وعدم الرحيل.

Shahid