"قطعة من القذارة في السيتي" .. نجم الفنون القتالية يطلب مقاتلة برناردو سيلفا!

نجوم كرة القدم هدف لأبطال الفنون القتالية!

بعد تهديدات الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، طلب بادي بيمبليت مشجع ليفربول و نجم UFC لفنون القتال المختلطة مواجهة برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي في قتال بينهما خلال أحد العروض القتالية الترفيهية.

قال بيمبليت في تصريحات لشبكة "talkSPORT" البريطانية عندما سئل من سيفضل مواجهته خلال أحد قتالات UFC: "إذا كان السؤال من سنة كنت سأجيب برونو فيرنانديش لكن الآن سأختار برناردو سيلفا".

وأضاف: "إنه لاعب كرة قدم لا يصدق لكنه في المكان الخطأ إنه قطعة من القذارة في السيتي".

وأتم: "عندما وقف الجميع في ممر شرفي، هو اللاعب الوحيد الذي لم يصفق للاعبي ليفربول".

الجدير بالذكر أن سيلفا أحد أفضل لاعبي مانشستر سيتي خلال السنوات القليلة الماضية، ولعب دورًا مؤثرًا في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب ليفربول الموسم الماضي.