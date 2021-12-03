قطر ضد عمان: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

قطر 1 × 0 عمان

مباشر لحظة بلحظة

قم بتحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب القطري على عمان بهدف نظيف سجله أكرم عفيف من ركلة جزاء

45' أوووووووووووووه المخيني يتصدى لتسديدة راااائعة وقوووووية ويُخرج الكرة لضربة ركنية

45' خطأ فادح لحارس عمان، الذي حاول الإمساك بالكرة ولكن الموقف انتهى بلمسها خارج منطقة الجزاء!

37' تبديل اضطراري لمنتخب قطر، بخروج بيدرو ميجيل ودخول مُصعب

35' تمريرة رائعة من الجهة اليمنى، الهيدوس يحاول استلام الكرة ويمد قدمه ولكنها تطول وتمر بسلام على دفاع عُمان

31' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول عفيف يحرز هدف التقدم لمنتخب قطر، بعد أن سدد الكرة على يسار المخيني الذي فشل في التصدي للكرة على الرغم أنه ذهب في إتجاهها

29' ركلة جزاااااااااااااااااااااااااااء لقطر بعد أن قام أحمد الخميسي بعرقلة عفيف

27' تسديدة قووووية ورائعة من أكرم عفيف ولكن حارس عُمان يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

تعطل اللعب لسقوط أرشد العلوي على أرض الملعب بعد أن اصطدمت رأسه برأس لاعب قطر

24' الكرة تصل إلى أكرم عفيف على الجهة اليسرى، تسديدة من أكرم ولكن الكرة بعيدة عن القائم الأيسر لمنتخب عُمان

17' ضربة حرة غير مباشرة لعمان، الكرة تصل إلى الصبحي الذي يسيطر على الكرة ويسدد! ولكن الحكم يرفض احتساب ركنية بداعي وجود لمسة يد على اللاعب

10' تمريرة رائعة من عفيف إلى المعز علي ولكن الكرة تطول وتصل سهلة إلى يد حارس منتخب عمان

9' أووووووووووه خطيرة للعنابي، أكرم عفيف يخطف الكرة، يتوغل بها ناحية اليسار، ويلعب عررضية إلى المعز الذي يسددها برأسه ولكن الدفاع يشتت الكرة من أمام خط المرمى

6' الضربات الركنية تتواصل للمنتخب القطري من الجهة اليُمنى، رررركنية تصل لعبد الكريم حسن، الذي يسددها برأسه ولكن الكرة ترتطم بالأرض وتمر فوق القائم

4' ضغط قوي من المنتخب القطري بحثًا عن تسجيل هدف مبكر

انطلاق المباراة

تشكيل منتخب قطر

التشكيل : 5-3-2

سعد الشيب

بيدرو ميجيل، بسام الراوي، همام أحمد، عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي

عبد العزيز حاتم، حسن الهيدوس، كريم بوضياف

أكرم عفيف، المعز علي



تشكيل منتخب عمان



التشكيل: 4-4-2

إبراهيم المخيني

أحمد الكعبي، الخميسي أحمد، جمعة الحيسي، أمجد الحارثي

صالح اليحيائي، حارب السعيدي، أرشد العلوي، عبدلله فواز

محمد الغافري، عصام الصبحي

نجح المنتخب القطري في تحقيق الفوز في المباراة الأولى التي جمعته مع البحرين بهدف نظيف، في حين أن المنتخب العماني تعادل مع نظيره العراقي بهدف لكل فريق.

أهلا وسهلًا بقراء جول دوت كوم في البث المباشر الكتابي لمباراة قطر وعمان في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2021، والتي تقام على استاد المدينة التعليمية