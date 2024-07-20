"ننافس قطر" .. باريس سان جيرمان يرد بقوة على تصريحات رئيس ليون!

تصريحات أثارت ضجة كبيرة

رد باريس سان جيرمان على تصريحات رئيس ليون المثيرة للجدل التي ناقش فيها المنافسة على اللقب في فرنسا مع بطل الدوري.

وتحدث جون تيكستور، رئيس ليون، مع "جلوبو" البرازيلية وتمنى أن يركل باريس في مؤخرته الموسم المقبل، واصفاً المنافسة مع بي إس جي بأنها مع دولة وليس نادي لأنه ينافس قطر في فرنسا على حد تعبيره.

وجاء رد باريس عبر خطاب رسمي على لسان فيكتور ميليرو، سكرتير النادي، والذي قال فيه: "لن ننحدر لمستوى الرد على تعليقاتك السخيفة ولكن لنا الحق للرد قانونياً واتخاذ الموقف اللازم".

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وأردف الخطاب: "ليس فقط تصريحاتك خاطئة ولكنها غير مناسبة وغير محترمة ليس فقط ضد بي إس جي ولكن الكرة الفرنسية".

وأنهى الخطاب: "كرة القدم الأوروبية والعالمية يسيطر عليها قلة من الأندية، كما كان حال ليون بين 2001 و2008، لن نضيع المزيد من الوقت على هذا الموضوع ونتمنى التوفيق لكل المشاركين بالموسم المقبل لصالح الكرة الفرنسية ولكن إذا استمرت تعليقات المدمرة وغير المفيدة، سيتم إضافتك للقضايا المتزايدة لنا في البرازيل وفرنسا".