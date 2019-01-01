أكرم عفيف: لم نهتم بالأداء أمام أفغانستان، هدفنا كان النتيجة

قطر فازت على أفغانستان بهدف دون رد ودون أداء مقنع

أشاد أكرم عفيف نجم منتخب قطر بالانتصار على أفغانستان في الجولة السادسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، مؤكدًا أن النتيجة والحصول على النقاط الثلاثة كانت هدف الفريق من المباراة لا تقديم الأداء المقنع المرضي للجماهير.

ولم يُقدم العنابي الأداء المطلوب خلال مباراة أفغانستان واكتفى بالفوز بهدف يتيم رغم أنه سحق نفس الفريق في أولى جولات التصفيات في الدوحة بستة أهداف دون مقابل.

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وقد أكد عفيف أن المباراة كانت صعبة لعدة ظروف أبرزها أرضية الملعب السيئة وتكتل المنافس في ملعبه وأسلوبه الدفاعي الذي جعل الوصول لمرماه صعبًا للغاية.

مضيفًا في تصريحاته عقب اللقاء "الأهم تحقق من اللقاء وهو الفوز والحصول على النقاط الثلاثة، ذلك ما كان يهمنا من المباراة خاصة مع طريقة لعب المنتخب الأفعاني التي جعلت الوصول لمرماه صعبًا".

أضاف "لعبنا بحذر في الشوط الأول لكننا نجحنا في تحقيق هدفنا في الشوط الثاني والعودة للدوحة بالنقاط الكاملة، وهو ما أبقى المنتخب القطري في صدارة المجموعة وهذا مهم جدًا لأنه يقربنا من هدفنا الأكبر".

أتم قائلًا "صراحة لم نهتم بالأداء خلال تلك المباراة، بل فقط بالفوز وبالطريقة الأفضل للعودة بالنقاط الثلاثة، لأن الخسارة كانت ستجعل الأمور صعبة في المجموعة نظرًا لتقارب النقاط مع بقية المنافسين".