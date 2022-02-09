قطة دمرت الكثير.. خسائر ومصاعب ضخمة يواجهها زوما

يبدو أن المصاعب ستواصل ملاحقة الفرنسي كورت زوما مدافع نادي وست هام الإنجليزي، بعد الفيديو الذي انتشر له وهو يسيء إلى قطته هذا الأسبوع.

وقررت شركة "أديداس" الألمانية للمستلزمات الرياضية الاستغناء عن رعاية زوما بسبب أفعاله.

ماذا حدث؟

تعرض زوما، 27 عامًا، لانتقادات شديدة بسبب أفعاله، بعد أن أظهر مقطع فيديو أنه يركل قطته بالحذاء بقسوة شديدة.

زوما تعرض لانتقادات من الجمهور ونشطاء حقوق الحيوان بعد أن نشر شقيقه مقطع الفيديو عبر تطبيق "سناب شات" للتواصل الاجتماعي.

يمكن أن رؤية زوما وهو يطارد القطط، ويبدو أن غير منزعج من حقيقة وجود طفل أيضًا في إحدى اللقطات.

ماذا قالت أديداس؟

وجاء في بيان صادر عن الشركة الألمانية يوم الأربعاء: "انتهينا من تحقيقنا، ويمكننا أن نؤكد أن كورت زوما لم يعد رياضيًا متعاقدًا مع أديداس".

الشركة الألمانية كانت قد أصدرت بيانًا أوليًا بعد ظهور سلوك زوما، حيث وصفت الفيديو بأنه "مزعج للغاية".

وأضاف البيان: "يجب ألا يتعرض أي حيوان لإساءة قاسية وغير مبررة، وأجرينا تحقيقًا داخليًا في الحادث".

ومن الواضح أن شركة أديداس شعرت بعدم قدرتها على مواصلة علاقتها باللاعب، وعملت على قطع العلاقات معه على الفور.

ما هي العقوبات التي طالت زوما؟

على الرغم من قرار وست هام باستمرار زوما في اللعب، إلا أن إدارة النادي اللندني أكدت فرض غرامة "الحد الأقصى المسموح" بحق الفرنسي، وهو ما يعادل أجر أسبوعين.

ويصل هذا المبلغ إلى 250 ألف جنيه إسترليني، ومن المقرر أن تذهب الأموال للجمعيات الخيرية لرعاية الحيوان.

وبينما تحقق الشرطة الإنجليزية في الحادث، تمكنت الجمعية الملكية لمنع القسوة ضد الحيوان من أخذ القطط من زوما.

اقرأ أيضًا ..

من أجل إنعاش خزائنه.. برشلونة يفرط في اسم "كامب نو"!

رغم كل المصاعب .. إفريقيا ردت بكأس أمم ممتعة تقارع كبرى بطولات العالم!

رفعوا الرأس ويخشون "طقطقة" النصر .. ردود الفعل على مباراة الهلال وتشيلسي

