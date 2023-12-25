قطبا مانشستر وفريق لندني .. صراع ثلاثي إنجليزي على مدافع برشلونة

برشلونة لن يفرط في اللاعب بسهولة...

أفادت تقارير صحفية، عن وجود صراع ثلاثي، من كبار فرق الدوري الإنجليزي، في سباق التعاقد مع أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لفريق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشيلسي أكبر المهتمين بالتعاقد مع بالدي، ومعه مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، ولكن الفريق اللندني هو أكثرهم اهتمامًا.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة، يرفض التفريط في اللاعب بسهولة، وأنه ليس للبيع، إلا في حالة أن احتاج للفريق لسيولة، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها منذ فترة.

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ووفقًا للتقرير الإسباني، فإن مانشستر سيتي، قد يتفاوض مع برشلونة، للتعاقد مع بالدي، مقابل التخلي عن جواو كانسيلو، لاعب الفريق الإنجليزي، المعار إلى كتيبة تشافي هيرنانديز.

وأكدت "سبورت" في تقريرها، على أن بالدي صاحب الـ 20 عامًا، يشعر بالسعادة في برشلونة ولا يريد المغادرة، خاصة مع حصوله على فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

وكان بالدي، قد مدد عقده مع الفريق الكتالوني، قبل أشهر لينتهي في عام 2028، مع وجود شرط جزائي في العقد تصل قيمته إلى مليار يورو.