قطار النصر يواصل الانتصارات ويتخطى الإمارات بثلاثية

فوز جديد للنصر في دوري الخليج العربي الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

استمر النصر في تحقيق النتائج الإيجابية في الدوري الإماراتي، وتخطى الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الـ 21 من المسابقة.

استطاع المهاجم روني فيرنانديز أن يسجل هدف التقدم للنصر في الدقيقة 61 من علامة الجزاء، لتبدأ بعد ذلك الأهداف تتوالى.

وبعد خمس دقائق من الهداف الأول، تمكن حبيب الفردان من إضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية بعد تمريرة من محمود خميس.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، وبنفس طريقة الهدف الثاني سجل الفردان الهدف الثاني بعد تمريرة من خميس، لتنتهي المباراة إكلينيكياً لصالح العميد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، تمكن صابر خليفة من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه للإمارات، بعد تسديدة رائعة.

وبعد فوز اليوم وصل النصر إلى النقطة 26 في المركز التاسع من جدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد الإمارات عند النقطة 15 في المركز الثاني عشر من البطولة.