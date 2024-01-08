قضية بيتروس .. الكشف عن حقيقة عقوبة "كاس" القاسية ضد النصر!

مفاجأة جديدة في قضية النصر وبيتروس

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كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، عن حقيقة اتخاذ المحكمة الرياضية "كاس"، قرارها النهائي في استئناف نادي النصر، بقضية النجم البرازيلي بيتروس.

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بيتروس لعب في صفوف النصر، في الفترة من 2018 إلى 2021؛ حيث تقدم بشكوى رسمية ضد النادي، بعد الرحيل؛ للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، رغم تأكيده على عشقه لقلعة العالمي.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ألزم النصر بدفع أكثر من 9 ملايين ريال سعودي إلى النجم البرازيلي؛ ليتقدم النادي باستئناف أمام "كاس"، وسط أنباء اليوم الإثنين، عن إصدار المحكمة، قرارها النهائي لمصلحة اللاعب.

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وفي هذا السياق.. كذب القانوني الرياضي أحمد الأمير، جميع الأخبار المتداولة بشأن تأييد العقوبة المالية ضد النصر؛ مؤكدًا على أن المحكمة الرياضية، لم تتخذ قرارها النهائي - حتى الآن - من الأساس.

الأمير كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين: "قرار الاستئناف أو القرار النهائي، يصدر من فريق المحكمين وليس من (كاس)؛ لذلك الخبر المتداول الذي يزعم أن المحكمة هي من توصلت للقرار، غير صحيح".

وشدد القانوني الرياضي، على أن كل الاحتمالات لا تزال واردة في هذه القضية؛ سواء بتأييد العقوبة المالية ضد النصر، أو حتى إلغائها وفوز النادي بـ"الاستئناف".

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