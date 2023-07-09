قص ولصق .. خطأ فادح من ماركوس راشفورد في رسالة وداع دافيد دي خيا!

خطأ غير متوقع من راشفورد في رسالة وداعية لزميله دافيد دي خيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ارتكب ماركوس راشفورد نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خطأً فادحًا في رسالة نشرها عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لتوديع الإسباني دافيد دي خيا، بعد تأكيد خروج الحارس من "أولد ترافورد".

الخطأ المحرج الذي ارتكبه راشفورد جاء بعدما نشر صورة تجمعه مع دي خيا عبر حساباته على مواقع التواصل، مع رسالة كتب فيها: "أفكار رسائل، لقد كنت هنا منذ بدايتي، حظًا سعيدًا في خطوتك التالية يا أخي".

بعد أن اكتشف المشجعون هذا الخطأ، تمت إزالة أول كلمتين من المنشور بسرعة، ومع ذلك، أخذ الكثيرون لقطات شاشة من المنشور الأصلي وشاركوه عبر الإنترنت.

ويبدو أن راشفورد كان يبحث عبر الإنترنت عن رسالة تعبر عن امتنانه لدي خيا، وعندما وجد الرسالة المناسبة لم يفكر مرتين وهو يقوم بنشرها عبر حساباته الشخصية.

دي خيا ودع مانشستر يونايتد بعد 545 مباراة، ويبحث الحارس الإسباني عن نادٍ جديد، بينما يحاول "الشياطين الحمر" إيجاد خليفته.

وتتحدث تقارير عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى إنتر الإيطالي، لكن "النيراتزوري" يطلب 50 مليون يورو للتخلي عن حارسه.