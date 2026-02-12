قصة "Cant del Barca" - كلمات وأغنية ومغزى النشيد الرسمي لبرشلونة الذي يُسمع في ملعب كامب نو

تم تأليف النشيد الرسمي لبرشلونة، الذي يُسمى"Cant del Barca"("Himno del FC Barcelona" بالإسبانية أو "Himne del FC Barcelona" بالكاتالونية)، في عام 1974 كجزء من احتفالات النادي بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه.

كتب كلمات الأغنية جاومي بيكاسوجوزيب م. إسبيناس، بينما ألف الموسيقى مانويل فالس غورينا.

تم أداء النشيد لأول مرة على شكل "كاريوكي عملاق" خلال مباراة ضد المنتخب الوطني لألمانيا الشرقية في 27 نوفمبر 1974، خلال احتفالات الذكرى السنوية، بقيادة جوقة من 3500 صوت بقيادة أوريول مارتوريل. لاحقًا، عندما أصبح جوان لابورتا رئيسًا في عام 2003، دعا إلى عرض كلمات النشيد على شاشات الملعب.

يعكس النشيد بشكل جميل الطبيعة الشاملة للنادي، مع عبارات مثل "بغض النظر عن المكان الذي نأتي منه، جنوبًا أو شمالًا، ... العلم يجمعنا".

كلمات نشيد برشلونة "Cant del Barca"

توت إل كامب

És un clam

Som la gent blaugrana

Tant se val d’on venim

سواء من الجنوب أو الشمال

الآن نحن متفقون

نحن متفقون

علم واحد يوحدنا

بلاوغرانا في مهب الريح

صرخة جريئة

لدينا اسم، الجميع يعرفه

بارسا بارسا بارسا!

اللاعبون

المشجعون

متحدون

سنوات عديدة مليئة بالجهود

لقد هتفنا بأهداف كثيرة

وقد ثبت، وقد ثبت

أنه لن يتمكن أحد من إخضاعنا

بلاوغرانا في مهب الريح

صرخة جريئة

لدينا اسم، الجميع يعرفه

بارسا بارسا بارسا!

فيديو لمشجعي برشلونة وهم يغنون "كانت ديل برشا"

الترجمة الإنجليزية لكلمات أغنية "Cant del Barca"

توت إل كامب

الملعب بأكمله

إنه صرخة

تصفيق بصوت عالٍ

نحن جماهير البلوغرانا

نحن مشجعو الأزرق والكستنائي

Tant se val d'on venim

لا يهم من أين نأتي

سواء من الجنوب أو الشمال

سواء من الجنوب أو الشمال

Ara estem d'acord estem d'acord

الآن نحن جميعًا متفقون - نحن جميعًا متفقون

علم واحد يوحدنا

علم واحد يوحدنا كإخوة

بلوغرانا في الهواء

الأزرق والكستنائي في مهب الريح

صرخة شجاعة

صرخة شجاعة

لدينا اسم يعرفه الجميع

لدينا اسم يعرفه الجميع

بارسا، بارسا، بارسا!

اللاعبون

اللاعبون

المتابعون

المشجعون

معاً نحن أقوياء

متحدون نحن أقوياء

سنوات عديدة مليئة بالطموح

سنوات عديدة مليئة بالدعم

لقد سجلنا العديد من الأهداف

لقد هتفنا بالعديد من الأهداف

لقد أثبتنا ذلك

وقد أثبتنا - لقد أثبتنا

Que mai ningú no ens podrà tòrcer

أن لا أحد يستطيع أن يكسرنا

بلوغرانا في الهواء

الأزرق والكستنائي في مهب الريح

صرخة شجاعة

صرخة شجاعة

لدينا اسم يعرفه الجميع

لدينا اسم يعرفه الجميع

برشلونة، برشلونة، برشلونة!

