ما قصة نادي إنتر ميامي الذي يعد ديفيد بيكهام أحد ملاكه؟

يملك ديفيد بيكهام لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقاً خطط طويلة المدى من أجل فريق إنتر ميامي، ولكن ما هي الامتيازات التي يحظي بها مع هذا النادي؟

لعب ديفيد بيكهام في الدوري الأمريكي لخمسة مواسم مع ناديي لوس أنجلوس جالاكسي تمكن فيهما من الفوز بكأس البطولة مرتين، والآن ينوي اللاعب الدولي الإنجليزي السابق العودة إلى الولايات المتحدة مرة آخرى ولكن كجزء من مجموعة ملكية ترغب في إعادة كرة القدم مرة آخرى إلى ميامي بفلوريدا.

يعتبر فريق Miami Fusion هو أخر من سبق له تمثيل الولاية في منافسات الدوري الأمريكي وذلك في الفترة ما بين 1997 و2001 ومنذ ذلك الحين، لم يتواجد أي فريق من المنطقة في الدوري ويعتبر أورلاندو هو أقرب فريق لميامي يتواجد في البطولة، وفي مؤتمر صحفي بتاريخ 29 يناير الماضي تم التأكيد على زيادة عدد المشاركين إلى 25 فريقاً.

كان "خورخي ماس" أحد ملاك نادي ميامي إنتر قد ألمح في وقت سابق وتحديداً في يناير من عام 2018 بأن الدوري الأمريكي سيشهد بعض التوسعة حيث صرح قائلاً: كان لدينا مقابلة مثمرة، مثمرة للغاية في كاناس سيتي وأضاف: أنا سعيد جداً بما سنتمكن من إحضاره لمشجع كرة القدم في ميامي، وستكون هناك أخبار كبرى، سنعلن عنها في المستقبل القريب.

وأكمل قائلاً: بصفتي مواطناً ينتمي إلى ميامي بنسبة 1000%، أريد أن أصنع فريقاً مميزاً يتمتع بتجربة خاصة من قبل مشجعيه، ومن جانبه صرح بيكهام: أنه أمر لطالما كنت أحلم به منذ العديد والعديد من السنوات، أريد أن يكون لميامي أفضل فريق في الدوري الأمريكي.

لكن ما هو ميامي إنتر؟ من هم مُلاكه ومتى سيتواجد في منافسات الدوري الأمريكي؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

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من هم مُلاك نادي إنتر ميامي؟

يعتبر ديفيد بيكهام أحد ملاك فريق ميامي الذي يستحوذ عليه مجموعة تسمى ميامي بيكهام يونايتد، والتي تتضمن وجود رجال أعمال بارزين مثل "سيمون فيلر" منتج برنامج أمريكان آيدول، مارسيلو كلوري المدير التنفيذي لشركة سبرينت بالإضافة إلى تيم ليويك مالك فريق "تورنتو ميبل ليفس" لهوكي الجليد.

كما تشمل مجموعة بيكهام أيضاً تواجد كل من "تود بويهلي" مالك فريق البيسبول "لوس أنجلوس دودجرز" والشقيقين خوسيه وخورخي ماس المديرين التفيذيين لشركة ماس تيك، بالإضافة إلى ماسايوشي سون المدير التنفيذي لشركة سوفت بانك، كان أخر ثلاثة قد انضموا للمجموعة في ديسمبر من عام 2017 ليصبح عددهم ثمانية أعضاء.

عندما انتقل بيكهام إلى صفوف لوس أنجلوس جالاكسي في 2007، تلقى خياراً من رابطة الدوري للاستثمار فيه بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي بدلاً من 150 مليون، وهو ما قرر أسطورة اليونايتد تفعيله في 2014 وحصل على إذن من مقاطعة ميامي لبناء ملعب جديد في وسط المدينة.

ما السبب في تسمية إنتر ميامي بهذا الاسم؟

في 5 سبتمبر الماضي تم الإعلان عن تسمية الفريق المزعم تأسيسه في ميامي بإسم إنتر ميامي إف سي، ومسبقاً كان يتم استخدام بعض الألقاب مثل ميامي فايس وميامي كارنت في إشارة إلى الامتيازات في العروض التقديمية، حيث كان يشير اسم "ميامي فايس" إلى إحدى أعمال دراما الجريمة التلفزيونية في فترة الثمانينات والتي أُعيد صنعها كفيلم في هوليوود في عام 2006 مع كولين فاريل وجيمي فوكس.

كان يُعتقد أيضاً أن بيكهام قد يتأثر بفترته مع مانشستر يونايتد ويطلق على الفريق اسم "ميامي يونايتد" ولكن هناك فريق يملك نفس الاسم بالفعل، وفي استفتاء أجراه موقع بيج سوكر في 2016 على اسم الفريق اختار المشجعون وبنسبة 26% إنترناشيونال ميامي وإنتر ميامي وتفضيلهم على بعض الألقاب الآخرى مثل أتلتيك ميامي، أتلتيك كلوب ميامي وإيه سي ميامي، وهو اسم من شأنه أن يعكس تعدد الثقافات في المدينة.

متى سيدخل فريق "إنتر ميامي" منافسات الدوري الأمريكي؟

يعتبر فريق ميامي إحدى خمس أندية ستنضم لمنافسات الدوري الأمريكي الذي سيزداد عدد أنديته إلى 24 بحلول عام 2020 مع نية لرفع العدد إلى 28 فريق في العقد المُقبل، وبالإضافة إلى ميامي هناك أندية آخرى تم تأسيسها في أتالانتا، لوس أنجلوس، مينيسوتا وناشفيل كجزء من أحدث توسع.

بدأ أتالانتا اللعب في الدوري الأمريكي للمرة الأولى في عام 2017 واحتل المركز الرابع في القسم الشرقي، وكذلك لعب فريق مينيسوتا يونايتد أول مبارياته في الدوري في نفس العام أيضاً وأنهى موسمه في المركز التاسع من منافسات القسم الغربي بعد أن حقق 10 انتصارات فقط في 34 مباراة وانضم إليه فريق لوس أنجلوس إف سي في نفس القسم في 2018.

قد تبدأ منافسات ناشفيل في الدوري في عام 2019، ولكنه بنسبة لن ينضم للمسابقة قبل بدايات عام 2020 مع فريق إنتر ميامي الذي تم تأكيد تواجده في الدوري العام المقبل على أن يشارك في ملعب مؤقت لحين بناء ستاد خاص به.

ما هي الأندية التي ستُكمل التوسعة في الدوري الأمريكي؟

من المقرر أن يكون إنتر ميامي هو الفريق رقم 25 في الدوري الأمريكي، بعد أن تم توسعة المسابقة أكثر من مرة منذ تأسيسها عام 1996، حيث بدأت البطولة بمشاركة 10 أندية فقط قبل أن تزيد إلى 12 فريقاً بحلول عام 1998، قبل أن يغادره كلا من تامبا باي موتيني وميامي فيوشن في 2002 بسبب أزمات مالية، ليعود عدد المنافسين فيه إلى 10 أندية مرة آخرى.

بعد الأداء الرائع للمنتخب الأمريكي في كأس العالم 2002، بدأ الدوري الأمريكي في النمو أكثر فأكثر، وزادت عدد الفرق التي تلعب له، وأصبحت هناك أندية جديدة تضاف للمسابقة في كل عام تقريباً بدايةَ من 2007 وحتى 2011، وفي عام 2016 أصبح الدوري مكون من 20 فريقاً.

في 2020 من المنتظر أن يرتفع العدد مرة آخرى إلى 24 بعد انضمام أندية أتالانتا يونايتد، مينيسوتا يونايتد، لوس أنجلوس إف سي وناشفيل، وفي ديسمبر من عام 2017 تم الإعلان بأن ناشفيل جزء من خطة المرحلة المقبلة التي تستهدف وجود 28 فريقاً في الدوري وسيكون فريق ميامي رقم 25 عندما يبدأ المشاركة في عام 2020.

هناك ثلاث مدن تقدمت بطلب للانضمام للدروي الأمريكي لكرة القدم وهم سينسيناتي، ديترويت، ساكرمينتو، وهناك اهتمام من مدن آخرى مثل إنديانابوليس، شارلوت، رالي وفينيكس.

من هم لاعبو إنتر ميامي؟

يعتبر بيكهام نفسه لاعباً للفريق على الرغم أنه في عامه الـ42 وذلك بسبب التوقعات التي تشير إلى أنه لن يتولى أي منصب إداري أو فني لتفضيله التواجد خلف الكواليس مع بقية مجموعة الملاك، في الوقت الحالي لا يوجد لاعبين مؤكدين للفريق ولكن بمجرد دخولهم للمسابقة سيتم تخصيص 8 مقاعد للاعبين غير محليين ويمكنهم تقليصها أو زيادتها بالتداول مع أندية آخرى في الدوري.

سيتم السماح أيضاً بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين معينين لا يتم احتساب رواتبهم في الحد الأقصى لرواتب الدوري الأمريكي وكذلك المشاركة في SuperDraft والذي تكون فيه الأولوية لفرق التوسعة وخاصةً في أول موسم لهم.

تشير أخر تقارير دايلي ميرور بأن كارلو أنشيلوتي هو المدرب الذي يحلم بيكهام بالتعاقد معه لتولي مسئولية الإدارة الفنية للفريق بالإضافة إلى زين الدين زيدان والذي تم ربطه بالعمل في أمريكا أيضاً، وبالنسبة للاعبين فأن ديفيد يحلم باسماء بارزة للغاية مثل زميله السابق في مانشستر يونايتد "واين روني" وكذلك الأسطورة البرتغالية "كريستيانو رونالدو".

أين يقع ستاد إنتر ميامي؟

لا يملك فريق إنتر ميامي أي ملعب خاص به في الوقت الراهن ولكن هناك خطط لبناء ملعب جديد في 2020 على أن يحتضن مباريات الفريق بدايةً من موسم 2021-2022، الاقتراح الحالي للفريق من أجل لعب مبارياته في الدوري الأمريكي هو "فريدوم بارك" الذي يتسع لحوالي 25 ألف مشجع ويقع بالقرب من مطار ميامي الدولي ومع ذلك تعتمد الموافقة على بناء الملعب على نتيجة التصويت الذي أُجري في نوفمبر من عام 2018.

تتضمن الخطط بناء الملعب على مساحة 131 فداناً من الأراضي العامة، بما في ذلك أكثر من مليون قدم مربع المساحات المكتبية، التجارية والتجارية المدمجة، وهناك أيضاً نية للتوسع في صناعة الفنادق، بحيث يتم تخصيص 750 غرفة فندقية و23 فداناً لملاعب كرة القدم العامة، وتحويل ما تبقى من الأرض إلى حديقة عامة.

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كيف يمكن الانضمام لفريق إنتر ميامي؟

عندما يتم تأسيس فريق جديد بالكامل، وبطبيعة الحال قد يكون هناك مكان في القائمة للاعبين الشباب لذلك تقعد تجارب مفتوحة للفرق الاحتياطية والمبتدئة من أجل إيجاد موهبة جديدة من المناطق المحلية، على سبيل المثال عقد بيكهام العديد من التجارب في لوس أنجلوس جالاكسي في يناير من عام 2018 وسافر إلى كوريا الجنوبية، لندن ومانشستر يونايتد للبحث عن مواهب تنضم لفريق الشباب.

تكون الاختبارات في العادة للذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 عاماً وتشتمل على مباريات، تدريبات وأحداث آخرى لتقييم قدرة اللاعب، ويحضرها كشافو النادي الذين يتطلعوا للتعرف على نجوم المستقبل أو أعضاء الفريق.