قصة شعر جديدة تفضح أوريير وتوتنهام يتوعد له

لا يتوقف عن المشاكل..

قررت إدارة توتنهام فتح تحقيق داخلي بشأن اختراق سيرج أوريير للعزل الاجتماعي الذي يعيشه سُكان بريطانيا حاليًا لمواجهة فيروس كورونا، للمرة الثالثة على مدار آخر شهرين.

ومن قبل نشر الدولي الإيفواري فيديو له وهو يركض مع أحد أصدقائه، ثم في واقعة أخرى نشر فيديو آخر وهو يتدرب مع زميله موسى سيسوكو بدون اتباع إجراءات التباعد الجسدي.

هذه المرة اخترق أوريير العزل من خلال نشره لصورة رفقة مصفف شعره وبقصة شعر جديدة من خلال حسابه على إنستجرام، ما آثار ضجة كبيرة واستدعى إصدار النادي بيانًا رسميًا حول الواقعة.

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توتنهام كتب "نحن نحقق في الظروف وسوف نتعامل مع الحدث بشكل مناسب" في الوقت الذي دافع اللاعب عن نفسه مؤكدًا أن مصفف شعره أتت اختبارات كورونا له سلبية ولا داعي للقلق حوله.

الحكومة البريطانية سبق وأن أخبرت الحلاقين بالتوقف عن العمل حتى يوليو المقبل على أقل تقدير خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من خلالهم، ما يُزيد من سوء موقف أوريير ومصففه.

وكان جوزيه مورينيو، المدير الفني للسبيرز، قد اخترق هو الآخر العزل وظهر رفقة تانجوي ندومبيلي، قبل أن يخرج السبيشال وان ويعتذر عمّا بدر منه، تمامًا كما فعل أوريير في واقعتيه السابقتين.

الجدير بالذكر أن السلطات الإنجليزية قد سمحت للأندية بأن تعود مجددًا للتدرب بإجراءات صارمة وبالتدرج، فيتدرب الآن اللاعبون بصورة فردية ويخضعون لاختبارات دورية قبل السماح لهم الأسابيع المقبلة بالعودة للتدريب الجماعي.