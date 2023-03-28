قسوة كروس واكتئاب ديفيس .. هل يبالغ النجوم في الشكوى من "الرفاهية المنقوصة"؟

تصريحات صادمة من كروس ومعاناة مثيرة للجدل لديفيس

يلعب لبايرن ميونخ ويتدرب يوميًا مع مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، ولديه صديقة تعيش في موناكو، إنها قصة معاناة ألفونسو ديفيس!

للوهلة الأولى سنعتقد أنها الحياة المثالية التي يتمناها أي شاب في عمر النجم الكندي، ولكنه في الحقيقة يشعر بالاكتئاب والوحدة ويشعر بالفشل، في الوقت الذي سيطلب فيه الملايين التضحية بالكثير من الأشياء للحصول على هذه الحياة.

هل هي آثار افتراقه عن حبيبة عمره جوردين هيتيما التي تركته ولم تنتظر كثيرًا للعثور على شخص آخر؟ لا نعلم، ولكن ما قاله ديفيس يثير نقطة هامة جدًا تخص نجوم الكرة.

اتهامات بالرفاهية والشكوى من مشاكل "العالم الأول" طالت مدافع بايرن ميونخ، والبعض الآخر تعاطف معه ووجد أن الأمور على السطح ليست كما تبدو عليه خلف الكواليس!

الأموال ليست كل شيء

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ديفيس يفتقد الأصدقاء وابتعاد الأشخاص الذين يحبهم عنه ويشعر بالوحدة وغياب الونس، وهذه أشياء لا يمكن له شرائها عن طريق راتبه الضخم مع النادي البافاري.

صوت الشفقة يدفعنا إلى حقيقة أن الأموال لن تفيدك في شراء بعض الأشياء غير المادية التي تجعلك تشعر بالسعادة، وأن المال يجب استخدامه فقط لتوسيع خياراتك في الحياة وحصولك على الرفاهية.

الكندي قال عن حياته الشخصية: "الأمر مقلق بعض الشيء ألا يكون لديك ما تقوم به، بالأخص أن كل الأصدقاء لديهم عملهم".

وأردف: "الحياة كلاعب كرة قدم محترف عظيم للاسترخاء والاستمتاع، لكن بعد التدريبات لا يكون لديك الكثير للقيام به".

وأكمل قبل أن ينهار بالبكاء: "ليس لدي عائلة، وصديقتي لا تعيش معي، ولدي حوالي خمسة أصدقاء فقط، أنا مشهور لكنني فاشل".

الثقافة الألمانية الجادة قد تكون كذلك من أهم الأسباب التي جعلت ديفيس يشعر بالوحدة، لأنه لا يجد الأشخاص الذين يتشاركون معه نفس الثقافة في بايرن.

حالة الانهيار التي عاشها بايرن كذلك تحت قيادة يوليان ناجلسمان قد تكون أدت إلى هذه الحالة التي يعيشها الكندي الشاب، لأن الفريق لم يكن مترابطًا وغابت عنه روح الجماعة بغض النظر عن النتائج.

النجوم بحاجة إلى رعاية نفسية وذهنية قبل الجوانب الفنية والرياضية، وهذا ما يحتاجه ديفيس حتى لا يكتب الاكتئاب نقطة النهاية في مسيرته المبهرة التي تراجعت بشكل ملحوظ مؤخرًا.

كروس .. لا رحمة

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النجم الألماني توني كروس خرج هذا الشهر بتصريح صادم، مؤكدًا رفضه التعاطف مع زميله إيدين هازارد رغم حالة الانهيار التي يعيشها البلجيكي في مسيرته.

كروس قال: "بكل تأكيد هو في موقف صعب، لكنه ليس في وضع سيئ بالمقارنة مع غيره، لا أعتقد أن حياته سيئة، والأمر لا يتعلق بالأموال".

وأضاف: "لا أشعر بالشفقة عليه أو على أي شخص في عالم كرة القدم، ففي النهاية كل شخص مسؤول بشكل جزئي عن وضعه، أنا أعرفه بشكل جيد".

تصريحات الألماني تبدو صحيحة بشكل كبير رغم قسوتها، لأن حياة لاعب كرة القدم تجعل كل الطرق أمامه مفتوحة للحصول على حياة مثالية، الأمر فقط يتعلق على كيفية تعامله معها.

هل تعرض ديفيس للظلم من أي شخص جعله يصل إلى هذه الحالة؟ الإجابة الواضحة هي لا، لذلك هو مسؤول عن شعوره بالوحدة، وعليه معالجة هذا الأمر بنفسه بدلًا من الشكوى وكأنها نهاية العالم.

التصريحات تبدو غريبة من شخص مثل ديفيس مر بمواقف أصعب بكثير من ذلك، لأنه هاجر كلاجىء منذ الطفولة وعاش حياة صعبة قبل الوصول للشهرة، لذلك الفترة الحالية ليست أصعب محطات حياته.

الحالة النفسية للنجوم يجب الاعتناء بها بالطبع، ولكن عليهم أيضًا عدم الانشغال بالنظر إلى النصف الفارغ من الكوب، لأن حياتهم أفضل بكثير من ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم.