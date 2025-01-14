قريبًا.. راموس يلمح لوجهته المقبلة في فيديو ترويجي

سيرخيو إلى أين؟

ألمح مقطع فيديو ترويجي لإحدى شركات الأحدذية عن الخطوة المقبلة للنجم الإسباني سيرخيو راموس في ملاعب كرة القدم.

ولم ينضم راموس لأي فريق في الموسم الحالي، منذ الرحيل عن إشبيلية في الصيف الماضي، وسط تكهنات عديدة حول وجهته في نصف الموسم الثاني.

وحسب صحيفة "ماركا"، ظهر نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، في فيديو ترويجي لشركة "ميزونو" للأحذية، أشعل أنباء انتقاله إلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

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وجاء في الفيديو الذي نشر اليوم الثلاثاء مصحوبًا بعبارة "قريبًا"، مقطع من هتافات جماهير مينيرو، التي تطلق احتفالًا بأي صفقة جديدة، ما عزز من احتمالية انتقال راموس إلى مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

ومنذ انتهاء عقده مع إشبيلية في يونيو الماضي، ارتبط اسم صاحب الـ38 عامًا بالعديد من الأندية، من بينها العودة إلى ريال مدريد، لكنه ظل دون أي مشاركة طول 6 أشهر، علمًا بأنه لم يتحدث عن الاعتزال في أي وقت.