"قريبًا في أمريكا" .. التأكيدات تأتي حول خطوة ليونيل ميسي المقبلة

ليونيل ميسي يقترب من الدوري الأمريكي

يعتقد المحلل والحارس الأمريكي السابق، شيب ميسينج، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، في طريقه للعب في الدوري الأمريكي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري ولم يجدد أو يتعاقد مع أي فريق بعد.

وقال الحارس الأمريكي إن مصادره الخاصة ترجح له أن انتقال ميسي للدوري الأمريكي سيحدث ووشيك جدًا.

ويرتبط اسم ليو بالانتقال إلى نادي إنتر ميامي، المملوك جزئيًا لنجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، والذي يرغب في ضم قائد الأرجنتين منذ فترة.

لكن على الجانب الآخر فإن جمهور برشلونة الذي رحل عنهم ميسي وهو هداف الفريق التاريخي يمنون أنفسهم بعودة لاعبهم إلى صفوف الفريق، لكن الوضع المالي للفريق قد يكون أزمة في عودته.

كما يبرز اسم المملكة العربية السعودية كوجهة محتملة لليونيل ميسي. خاصة بعد انتقال كريستيانو رونالدو للعب للنصر في فترة الانتقالات الشتوية.