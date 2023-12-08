"قريبة من منطقة نزاع" .. رئيس نابولي يرفض لعب كأس السوبر "للأغبياء" في السعودية!

تطورات جديدة بشأن السوبر الإيطالي المقرر إقامته في الرياض خلال يناير 2024

أعلن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي عن رفضه المشاركة في بطولة كأس السوبر الإيطالية، التي ستقام في السعودية خلال شهر يناير المقبل، مُطالبًا بإقامتها في إيطاليا.

وقال دي لورينتيس خلال تصريحات أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضي: "لعب كأس السوبر في السعودي هو للأغبياء، فلنفعل ذلك في الأولمبيكو"، رافضًا فكرة السفر إلى منطقة قريبة من الصراع المستمر.

وأشارت صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا" إلى أن هناك تردد في السعودية بشأن استضافة النسخة القادمة من كأس السوبر الإيطالي، في ظل عدم الاقتناع باستثمار الكثير من الأموال من أجل استضافة بطولة بها فريقين من أقل الأندية متابعة من الجمهور الدولي.

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وستصل جوائز بطولة كأس السوبر الإيطالي إلى 23 مليون يورو، منها 7 ملايين للفائز باللقب، حيث يُشارك نابولي "بطل الدوري الإيطالي"، وإنتر "بطل كأس إيطاليا"، ولاتسيو "وصيف الدوري الإيطالي"، وفيورنتينا "وصيف الكأس".

وبعد أن تم نقل البطولة من جدة إلى العاصمة الرياض، هناك محاولات حاليًا لتأجيل البطولة إلى الأسبوع الأول من فبراير، ليتم إبعادهم عن كأس السوبر الإسباني الذي سيقام خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير، حيث الموعد المحدد للسوبر الإيطالي حاليًا هو من 21 إلى 25 يناير 2024.

ورفضت الأندية الإيطالية فكرة تأجيل مباريات كأس السوبر الإيطالي خاصة نابولي وإنتر، بسبب مشاركتهم في بطولة دوري أبطال أوروبا التي سيتم استئنافها في منتصف فبراير، حيث سيتواجد وفدًا من الاتحاد الإيطالي بقيادة رئيس المسابقات أندريا بوتي مع ممثلي الأندية الأربعة المشاركة، لزيارة الرياض يوم الثلاثاء المقبل.