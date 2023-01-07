مواجهة صعبة لريال مدريد وسهلة لبرشلونة في قرعة دور الستة عشر لكأس الملك

قرعة دور الستة عشر للبطولة

أُقيمت مساء السبت قرعة دور الستة عشر الخاصة بكأس ملك إسبانيا عقب ختام منافسات الجولة الماضية بعبور معظم كبار القوم دون مشاكل.

وكاد برشلونة يكون ضحية مفاجآت الكأس بعد فوزه المتأخر على إنتر سيتي من الدرجة الثالثة الإسبانية بنتيجة 4-3 الأسبوع الماضي.

وأسفرت القرعة عن وقوع برشلونة في مواجهة AD Ceuta FC من الدرجة الثالثة، وأتلتيكو مدريد سيواجه ليفانتي من الدرجة الثانية.

ويواجه ريال مدريد فياريال خصم السبت في الليجا، بينما يلعب فالنسيا ضد خيخون من الدرجة الثانية، وإشبيلية اصطدم بألافيش من نفس الدرجة كذلك.

وستقام المباريات أيام 17 و18 و19 يناير الجاري بنظام اللقاء الواحد الإقصائي لتحديد أطراف الدور ربع النهائي من المسابقة.