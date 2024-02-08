مواجهات من العيار الثقيل في دور المجموعات

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، التي أقيمت مساء اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور نجوم وأساطير كرة القدم في القارة العجوز وممثلي 54 منتخبًا مشاركًا في البطولة، عن مواجهات من العيار الثقيل.

وتم تقسيم الـ54 منتخبا المشاركين في البطولة لأربعة مستويات بناء على نتائجهم في نسخة 2022 / 2023 من البطولة، والتي يحمل منتخب إسبانيا لقبها، بعدما توج منتخبا البرتغال وفرنسا بلقبين النسختين الأولى والثانية على الترتيب.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية، خصوصًا في المستويات المتقدمة، وجاءت كالتالي:

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المستوى الأول

المجموعة الأولى: كرواتيا، البرتغال، بولندا، إسكتلندا

المجموعة الثانية: إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، إسرائيل

المجموعة الثالثة: هولندا، المجر، ألمانيا، البوسنة والهرسك

المجموعة الرابعة: إسبانيا، الدنمارك، سويسرا، صربيا

المستوى الثاني

المجموعة الأولى: التشيك، أوكرانيا، ألبانيا، جورجيا

المجموعة الثانية: إنجلترا، فنلندا، أيرلندا، اليونان

المجموعة الثالثة: النمسا، النرويج، سلوفينيا، كازاخستان

المجموعة الرابعة: ويلز، أيسلندا، مونتينجرو، تركيا

المستوى الثالث

المجموعة الأولى: السويد، آذربيجان، سلوفاكيا، إستونيا

المجموعة الثانية: رومانيا، كوسوفو، قبرص، الفائز من لتوانيا أو جبل طارق

المجموعة الثالثة: لوكسمبورج، بلغاريا، آيرلندا الشمالية، بيلاروسيا

المجموعة الرابعة: أرمينيا، جزر الفارو، مقدونيا الشمالية، لاتفيا

المستوى الرابع:

المجموعة الأولى: الخاسر من لتوانيا أو جبل طارق، سان مارينو، ليشتنشتاين

المجموعة الثانية: مولدوفا، مالطة، أندورا