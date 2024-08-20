ريال مدريد استثناء.. يويفا يعلن نظام قرعة دوري أبطال أوروبا 2025

ما نظام القرعة؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النظام الجديد لقرعة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري 2024-2025.

وقرر اليويفا إجراء تغييرات بالجملة على شكل ونظام البطولات القارية، حيث يشارك في دوري الأبطال 36 فريقًا بدلًا من 32 في النظام القديم.

وحسب مقطع فيديو نشره حساب دوري الأبطال على منصة إكس، فإن القرعة المقررة في 29 أغسطس 2024، سوف تتم آليًا باستخدام الكمبيوتر، وليس بشكل يدوي كما كان متعارف عليه.

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وفي مرحلة الدوري (المجموعات بالنظام القديم) سيخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 أندية مختلفة، بدلًا من مواجهة 3 فرق ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الـ36 فريقًا على 4 أوعية، وفق تصنيف اليويفا، مع استثناء حامل لقب دوري الأبطال (ريال مدريد)، ليوضع في المركز الأول بالوعاء الأول.

بعد ذلك، سيتم اختيار خصمين من كل وعاء (بإجمالي 8 خصوم)، سيلعب مباراة ضد أحدهم على أرضه ومباراة ضد الآخر خارج أرضه، علمًا بأنه لا يمكن أن يواجه خصمًا من نفس الدولة، فيما يمكن أن يلتقي ضد فريقين من بلد آخر كحد أقصى.

وسوف ينطبق نظام القرعة الحديث على بطولة الدوري الأوروبي، بينما بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي سيواجه كل فريق 6 خصوم فقط، واحد من كل وعاء من الأوعية الـ 6 وفقًا للتصنيف.