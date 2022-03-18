قرعة دوري الأبطال | ريال مدريد يصطدم بتشيلسي وجوارديولا يقارع سيميوني

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الجمعة، بسحب قرعة مباريات ربع ونصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأجريت القرعة في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي، وشهدت عن مواجهات ساخنة ومثيرة في البطولة الأقوى للأندية على مستوى العالم.

وبدأت القرعة بمواجهة من العيار الثقيل بوقوع تشيلسي أمام ريال مدريد، في فرصة للنادي الإسباني للثأر من بطل النسخة السابقة الذي أخرجه من نصف النهائي.

وكان من المقرر أن يتم عكس مواجهتي تشيلسي مع ريال مدريد، لأن كل من أتلتيكو وريال لا يستطيعان اللعب على أرضهما بنفس المدينة في المواجهة الأولى، لذلك سيلعب البلوز المباراة الأولى خارج أرضه والثانية على ملعب ستامفورد بريدج.

ولكن ريال أكد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنه سيخوض لقاء الإياب على أرضه بشكل طبيعي.

وأما مانشستر سيتي فريق المدرب بيب جوارديولا، وقع في مواجهة غاية في الصعوبة أمام نظيره أتلتيكو مدريد.

وبالنسبة لنادي بايرن ميونخ الألماني فأوقعته القرعة أمام فياريال الإسباني، بينما يلعب ليفربول ضد بنفيكا البرتغالي.

وجاءت قرعة نصف النهائي، لتضع الفائز من ريال مدريد وتشيلسي أمام المنتصر من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.

𝗦𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟



Man. City or Atlético 🆚 󠁢Chelsea or Real Madrid #UCLdraw pic.twitter.com/wRwdWHUznm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022

وعلى الجانب الآخر يلعب المنتصر من ليفربول وبنفيكا ضد الفائز من مواجهة بايرن ميونخ مع فياريال.

جدير بالذكر أن مباريات الذهاب لربع النهائي ستقام في 5 و6 إبريل القادم، ومباريات العودة في 12 و13 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تلعب مواجهات نصف النهائي في 26 و27 إبريل، والعودة في 3 و4 مايو، وتقام المباراة النهائية يوم 28 مايو على استاد فرنسا في باريس.

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