قرعة الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا .. الأهلي رفقة صن داونز والزمالك في مجموعة صعبة

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2022، بمقره بالعاصمة المصرية "القاهرة".

ما هي نتائج قرعة الكونفدرالية؟

المجموعة الأولى: بيراميدز المصري – زاناكو الزامبي – الأهلي الليبي – الصفاقسي التونسي.

المجموعة الثانية: الفائز من مواجهة شبيبة القبائل الجزائري ورويال ليوباردس الإسواتيني – أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي – شبيبة الساورة الجزائري – الاتحاد الليبي.

المجموعة الثالثة: مازيمبي الكونغولي – القطن الكاميروني – المصري المصري – أوتوهو الكونغولي.

المجموعة الرابعة: نهضة بركان المغربي – سيمبا التنزاني – أسيك ميموزا الإيفواري – يونيون سبورتيف جيندارماري النيجري.

ما هي نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا؟

المجموعة الأولى: الأهلي المصري – صن داونز الجنوب إفريقي – الهلال السوداني - المريخ السوداني.

المجموعة الثانية: الرجاء المغربي – هورويا الغيني – وفاق سطيف الجزائري – أمازولو الجنوب إفريقي.

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي – النجم الساحلي التونسي – شباب بلوزداد الجزائري – جوانينج جالاكسي البوتسواني.

المجموعة الرابعة: الوداد المغربي – الزمالك المصري - بيترو أتلتيكو الأنجولي – ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي.

ما هي مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال والكونفدرالية؟

كاف قرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات في فبراير المقبل، على أن تقام الجولة الأولى يوم 11 و12، والجولة الثانية يومي 18 و19، والجولة الثالثة 25 و26.

فيما تقام الجولة الرابعة يومي 11 و12 مارس، والجولة الخامسة 18 و19 مارس، وأخيرًا الجولة الرابعة يومي 1 و2 أبريل.

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