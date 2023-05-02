برشلونة بدأ دراسة عدد من الخيارات الهامة في حالة استبعاده من البطولات الأوروبية بسبب قضية نيجريرا..

تواصل قضية نيجريرا، والمتورط فيها نادي برشلونة بتقديم دفعات مالية إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق للجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في إثارة الجدل.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يدرس فرض عقوبات على برشلونة بسبب تلك القضية، حيث يجري تحقيقًا خاصًا فيها، وتلك العقوبات قد تصل إلى حرمان "البلوجرانا" من المسابقات الأوروبية.

وحسب قناة "TV3" الإسبانية، فإن برشلونة أجرى دراسة لمعرفة ما إذا كان بإمكانه خوض مباريات خارج أوروبا إذا تم تأكيد عقوبة الحرمان من المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية من قبل "يويفا".

سيكون أحد الخيارات، وفقًا للبرنامج التلفزيوني الكتالوني، هو لعب مباريات ودية على أرضه، والخيار الآخر محاولة لعب مباريات كنادي ضيف، وهو أمر يمكن أن يمنح برشلونة مبلغًا جيدًا من المال، مع التركيز بصورة أكبر على البلدان الآسيوية.

ذلك ليس الخيار الوحيد الذي يدرسه برشلونة، حيث يشير التقرير إلى أن النادي الكتالوني درس بالفعل إمكانية اللعب في دوري أوروبي آخر في حالة وجود عقوبة في إسبانيا.

يذكر أن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، التقى قبل أيام قليلة مع أليكساندر تشيفيرين رئيس "يويفا" لإعطائه تفسيرات بشأن قضية نيجريرا، ومحاولة تحسين صورة ناديه أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.