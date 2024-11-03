"قرد أسود قذر".. اتهامات عنصرية خطيرة تطارد نجل سيميوني في إسبانيا

ماذا حدث؟

يواجه جيانيلوكا، نجل دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، اتهامات خطيرة بالعنصرية والإدلاء بعبارات مسيئة، وذلك خلال مباراة فريقه (رايو ماجاداهوندا) أمام جوادالاخارا في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

وقرر الحكم تييري توريس رودريجيز إيقاف المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة، بعدما قال اللاعب خوليو رافائيل مارتينيز إسكورسيا إن جياني سيميوني وجه إليه عبارات مسيئة ووصفه بـ"القرد القذر" و"الأسود القذر".

وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن أدرج الواقعة في تقريره، لكنه أكد أنه لم يسمع هذه الإهانات بنفسه ولا أي من مساعديه.

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وأوضحت أن لجنة الانضباط سوف تحقق في الواقعة، لكن عملية إثبات هذه الاتهامات قد تكون صعبة في ظل غياب الأدلة المرئية، إذ لا تتمتع المباريات في هذا المستوى بنفس التغطية التليفزيونية المتاحة في الدوريات الكبرى.

ولم يصدر أي بيان من ناديي رايو ماجاداهوندا وجوادالاخارا بشأن هذه الواقعة، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو على موقعيهما الإلكترونيين، كما لا توجد أي تصريحات رسمية من اللاعبين المعنيين حتى الآن.