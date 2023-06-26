بعد صدمة مهدي طارمي .. ملامح اللاعب الآسيوي الجديد في الهلال

أحمد فرهود
Hilal Wehda King's Cup 12.05.2023Hilal Twitter
الهلالدوري روشن السعوديM. Taremiانتقالات

كشف ملامح اللاعب الآسيوي الجديد الذي سينضم إلى الهلال في الصيف الحالي

قرر مسؤولو نادي الهلال، التعاقد مع لاعب آسيوي جديد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ استعدادًا لمسابقة دوري الأبطال 2023-2024.

الهلال أوقف تجديد عقد مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو؛ بعد اكتشاف إصابته بورم حميد؛ حيث قيل إنه سيتعاقد مع المهاجم الإيراني مهدي طارمي، بدلًا منه؛ إلا أن اللاعب رفض ذلك رسميًا.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، المقرب من البيت الهلالي، عن ملامح اللاعب الآسيوي، المقرر أن ينضم إلى الزعيم، في الصيف الحالي.

وأوضح أباعود عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن هذا اللاعب، لن يكون في خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الإدارة الهلالية، تفاضل الآن بين اسمين آسيويين؛ أحدهما في مركز قلب الدفاع، والآخر في خط الوسط؛ حيث من المقرر التعاقد مع لاعب واحد منهما.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

971254 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 33%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
971254 الأصوات

اختيارات المحررين