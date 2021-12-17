قرار مفاجئ من برشلونة تجاه شتيجن بعد انهيار مستواه

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة قد اتخذ قراره النهائي، بشأن مستقبل حارس مرماه تير شتيجن، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ويعاني الحارس الألماني في الفترة الأخيرة من كثرة الإصابات، بالإضافة إلى تراجع مستواه، لتنتشر بعض الأنباء الصحفية، حول رغبة برشلونة في إيجاد حرس جديد لحماية عرين الفريق.

وبعض الصحف الإسبانية، قد أشارت إلى أن أونانا حارس مرمى أياكس الهولندي، قد دخل على رادار الفريق الكتالوني، لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفترة القادمة.

وشارك تير شتيجن هذا الموسم مع برشلونة في 20 مباراة بمختلف المسابقات، استقبلت شباكه فيهم 25 هدفًا، ولم يخرج بشباك نظيفة إلا في ست مباريات فقط.

ما قرار برشلونة النهائي بشأن رحيل شتيجن؟

وفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تواصلت مع الحارس الألماني وشددت على ثقتها فيه وأكدت له أنه لن يرحل عن الفريق وستستمر في دعمه.

وأكد التقرير على أن إدارة الفريق الكتالوني، ترى الحارس الذي ينتهي عقده مع الفريق في 2025، جزءًا أساسيًا من المشروع الجديد للفريق، ولا يمكن المساس به أو رحيله، حاله كحال بعض اللاعبين أمثال بيدري، أنسو فاتي، جافي وغيرهم.

ما موقف تشافي من مستوى تير شتيجن؟

كشف تقرير الصحيفة الإسبانية، على أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني، أعرب عن ثقته القصوى في تير شتيجن وتم إيصال هذه الرسالة للحارس.