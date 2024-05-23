قرار مرتقب .. إيقاف نجم النصر و"غيابه" عن نهائي الكأس أمام الهلال

صدمة جديدة تضرب النصر..

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بات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مهددًا بـ"الإيقاف" عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

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النصر يلتقي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في موعد يُعلن عنه لاحقًا.

وقبل هذه القمة الكبرى المرتقبة؛ تعرض إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر، لـ"طرد مباشر" في مواجهة الرياض، مساء اليوم الخميس.

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تلك المواجهة التي انتهت بالتعادل (2-2)، في الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ شهدت اعتداء لابورت بـ"الضرب"، على لاعب الرياض.

وبعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، عاد الحكم وأشهر الكارت الأحمر المباشر، في وجه المدافع النصراوي، في الدقيقة 63؛ ليتأكد غيابه عن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، أمام نادي الاتحاد، مساء يوم الإثنين القادم.

لكن.. القانوني الرياضي أحمد الأمير، أكد على أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ستعلن إيقاف إيمريك لابورت، لمدة مبارتين مع غرامة 20 ألف ريال سعودي؛ ليغيب بذلك عن نهائي الكأس.

الأمير كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن مخالفة لابورت، حسب مراجعة تقنية الفيديو "فار"، عُرِفت على أنها "سلوك مشين".

وأضاف القانوني الرياضي: "لذلك.. سوف يدون حكم المباراة في تقريره، أن إيمريك لابورت ارتكب سلوكًا مشينًا؛ وبعد ذلك سوف يتم إيقافه من قبل لجنة الانضباط، لمباراتين مع غرامة مالية 20 ألف ريال سعودي".

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