قرار من ديشان بشأن مبابي يثلج صدر أنشيلوتي!

ما خطة فرنسا؟

يتجه ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، إلى وضع كيليان مبابي على مقاعد البدلاء خلال مواجهة بلجيكا المقبلة بدوري الأمم الأوروبية.

وحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ديشان قد لا يشرك كيليان أمام بلجيكا، بعد الأداء السيئ الذي قدمه في الخسارة أمام إيطاليا (3-1) يوم الجمعة الماضي.

وأضافت: "تحول ديشان يخطط لتغيير العديد من اللاعبين الذين بدأوا مباراة إيطاليا، حيث يرجح أن يحصل على الفرصة، هؤلاء البدلاء "جول كوندي ودايوت أوباميكانو ولوكاس ديني وماركوس تورام".

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وختمت: "قدم كيليان أداء ضعيفًا ضد إيطاليا، ويرجح أن يخلد للراحة، علمًا بأن ديشان قلق على مستوى قائده خلال المعسكر الحالي".

ويعد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أكثر السعداء بإراحة مبابي، الذي فشل في هز الشباك خلال أول 3 مباريات بالليجا، قبل أن يحرز ثنائية أمام ريال بيتيس في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف.

وتجرى مواجهة فرنسا وبلجيكا غدًا الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب جروباما في مدينة ليون الفرنسية.