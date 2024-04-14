قرار غريب من جورج جيسوس بشأن أجانب الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا

الاتحاد القاري يسمح لكل نادٍ بمشاركة 5 أجانب في المباراة

اتخذ جورج جيسوس المدير الفني للهلال قرارًا غريبًا بشأن الخماسي الأجنبي الذي سيُواجه العين في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء القادم في الإمارات.

لوائح الاتحاد القاري تمنح كل فريق حق إشراك 5 أجانب فقط في كل مباراة من دوري أبطال آسيا، بجانب لاعب آخر آسيوي، وهو الذي لا يمتلكه الفريق السعودي حاليًا.

صحيفة الرياضية أوضحت أن جيسوس قرر اصطحاب جميع الأجانب المتاحين للمباراة إلى الإمارات، على أن يتخذ قراره بشأن الخماسي الذي سيخوض اللقاء في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المباراة.

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الهلال سيفتقد في المباراة لمهاجمه المصاب ألكسندر ميتروفيتش وكذلك النجم غير المقيد نيمار، فيما سيختار جيسوس 5 من السباعي المتاح وهم: ياسين بونو وخاليدو كوليبالي وروبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وميشايل ومالكوم ورينان لودي.

يُشار إلى أن نيمار حذف من قائمة الهلال المحلية والقارية في يناير الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه مع الفريق.