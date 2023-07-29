قرار غريب من إنتر ميامي .. الكشف عن سبب السماح لميسي بالعودة لبرشلونة!

إنتر ميامي يوافق على عودة ليونيل ميسي لبرشلونة!

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي إنتر ميامي الأمريكي، قرر مساعدة نجمه ليونيل ميسي، في حصوله على التكريم المثالي من فريق برشلونة.

وغادر ميسي برشلونة في صيف 2021 بعد توتر في العلاقات وأزمات بينه وبين رئيس النادي جوان لابورتا، وقرر الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

واستمر ميسي مع باريس سان جيرمان موسمين، لم يحقق فيهما نجاحات كما يتمنى، ليقرر الرحيل بنهاية عقده والانتقال لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن خورخي ماس، أحد ملاك نادي إنتر ميامي، فتح الباب للتعاون مع برشلونة بهدف تسهيل الأمرعلى ميسي لإنهاء قصته مع النادي الكتالوني بأفضل طريقة ممكنة.

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وقال ماس: "لا أعرف ما إذا كانت ستكون مباراة ودية أو توديع، لديهم كأس جامبر لكن سيكون هناك شيء ما آمل أن يتم افتتاح ملعب كامب نو الجديد ونريد أن يودع ليونيل ميسي فيه".

واستبعد مالك إنتر ميامي فكرة أن يلعب ميسي على سبيل الإعارة في برشلونة قائلًا: "لا لن يحدث هذا لكنه بالطبع يستحق تكريمًا هناك و سأفعل كل ما في وسعي لتسهيل الأمر والمساعدة في جعله ممكنًا لأنه يستحق ذلك ".