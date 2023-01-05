قرار صادم من لاهوز بعد استبعاده والهجوم العنيف ضده!

أثار حالة من الجدل على مدار الأسابيع الماضية

قرر الحكم الإسباني ماتيو لاهوز، إنهاء مسيرته بشكل كامل في ملاعب كرة القدم، بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها الفترة الأخيرة.

لاهوز كان بطل مواجهة الأرجنتين وهولندا في دور الثمانية لكأس العالم، بسبب العدد الهائل من البطاقات التي أشهرها خلال المباراة التي انتهت بفوز منتخب التانجو بركلات الترجيح.

وتعرض الإسباني لهجوم من ليونيل ميسي بعد هذا اللقاء، كما انتقده فرينكي دي يونج لاعب وسط هولندا وبرشلونة لعدم معاقبته لميسي بعد لمسة يد واضحة.

وعاد لاهوز لإثارة الجدل من جديد بتوزيع المزيد من البطاقات الصفراء خلال مباراة إسبانيول وبرشلونة بالدوري الإسباني، لتقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني استبعاده من الجولة القادمة من البطولة.

وقال الصحفي الإسباني جاستون إيدول إن كل هذه الأحداث جعلت صاحب الـ45 سنة يقرر الاعتزال بشكل نهائي بعد نهاية هذا الموسم.

ويأتي هذا القرار بعدما احتل لاهوز العناوين الرئيسية بمختلف الصحف لجميع الأسباب الخاطئة بهدف الهجوم ضده والتشكيك في قدراته.